Zelensky elogia il tour in Medio Oriente come "molto fruttuoso"

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Volodymyr Zelensky ha descritto il suo tour in Medio Oriente come un successo, annunciando una serie di accordi di cooperazione in materia di sicurezza e negoziati in corso con partner regionali.

Il presidente ucraino afferma che sono stati raggiunti accordi "storici" con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar, mentre i colloqui sono in progredimento con Giordania, Kuwait, Bahrain e Oman.

La visita di Zelensky si è concentrata sull'offerta dell'esperienza ucraina nel contrastare attacchi con droni e missili, sviluppata durante la guerra in corso con la Russia. Diversi paesi della regione cercano capacità simili in un contesto di tensioni crescenti legate al conflitto iraniano.

"Questa è una questione molto concreta e pratica," ha detto Zelensky, sottolineando che l'Ucraina sta effettivamente esportando i suoi sistemi di difesa, l'esperienza militare e le competenze tecnologiche.

Gli accordi includono cooperazione in materia di difesa aerea, produzione congiunta di difesa e potenziali partnership energetiche. Zelensky ha inoltre evidenziato le discussioni sulla sicurezza delle forniture di diesel, una risorsa fondamentale per i settori militare e agricolo ucraino.

Kiev vede l'iniziativa sia come un'opportunità strategica che economica, poiché cerca di rafforzare i legami internazionali rafforzando al contempo la propria sicurezza attraverso partenariati reciproci.