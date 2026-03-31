Zelensky elogia il tour in Medio Oriente come "molto fruttuoso"
Il presidente ucraino afferma che sono stati raggiunti accordi "storici".
Volodymyr Zelensky ha descritto il suo tour in Medio Oriente come un successo, annunciando una serie di accordi di cooperazione in materia di sicurezza e negoziati in corso con partner regionali.
Il presidente ucraino afferma che sono stati raggiunti accordi "storici" con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar, mentre i colloqui sono in progredimento con Giordania, Kuwait, Bahrain e Oman.
La visita di Zelensky si è concentrata sull'offerta dell'esperienza ucraina nel contrastare attacchi con droni e missili, sviluppata durante la guerra in corso con la Russia. Diversi paesi della regione cercano capacità simili in un contesto di tensioni crescenti legate al conflitto iraniano.
"Questa è una questione molto concreta e pratica," ha detto Zelensky, sottolineando che l'Ucraina sta effettivamente esportando i suoi sistemi di difesa, l'esperienza militare e le competenze tecnologiche.
Gli accordi includono cooperazione in materia di difesa aerea, produzione congiunta di difesa e potenziali partnership energetiche. Zelensky ha inoltre evidenziato le discussioni sulla sicurezza delle forniture di diesel, una risorsa fondamentale per i settori militare e agricolo ucraino.
Kiev vede l'iniziativa sia come un'opportunità strategica che economica, poiché cerca di rafforzare i legami internazionali rafforzando al contempo la propria sicurezza attraverso partenariati reciproci.