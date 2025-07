HQ

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha fatto marcia indietro nella sua controversa decisione che gli ha causato le prime grandi proteste a livello nazionale contro il governo dall'inizio della guerra contro la Russia.

Il nuovo disegno di legge, approvato giovedì con 331 voti favorevoli, ripristina l'indipendenza di due agenzie anticorruzione, l'Ufficio nazionale anticorruzione (NABU) e l'Ufficio del procuratore specializzato anticorruzione (SAPO). In base alla legge precedente, approvata la scorsa settimana e ora ripristinata, il controllo di queste agenzie ricadeva direttamente sotto il procuratore generale, una figura nominata da Zelensky, indebolendo così la loro integrità.

Questa mossa non solo ha minacciato di invertire tutti i progressi compiuti nella pulizia della corruzione nel paese afflitto dalla corruzione, ma ha anche seriamente danneggiato le loro possibilità di aderire all'Unione Europea, che chiede che il paese debba combattere attivamente la corruzione come condizione per la loro ammissione.

Zelensky ha giustificato la legge precedente dicendo che le agenzie avevano "influenza russa", ma dopo l'enorme reazione negativa in Ucraina e all'estero, hanno scelto di tornare indietro e ripristinare la loro precedente indipendenza dalle interferenze politiche.