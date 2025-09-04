Zelensky incontra gli alleati a Parigi per colloqui sulla sicurezza

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si riunirà martedì con un gruppo di leader europei e alleati a Parigi, cercando impegni chiari per la sicurezza di Kiev se verrà raggiunto un cessate il fuoco con la Russia.

Il vertice, che riunisce leader per lo più europei, ma anche di Turchia, Australia e Canada, a cui hanno partecipato sia di persona che virtualmente, mira a finalizzare i piani di sostegno militare sviluppati negli ultimi mesi, anche se i progressi dipendono dal potenziale sostegno degli Stati Uniti.

Macron ha sottolineato la disponibilità dell'Europa a offrire garanzie, mentre i funzionari hanno riconosciuto il fragile percorso verso una pace duratura. Si prevede che le discussioni invieranno un segnale politico a Washington e chiariranno quali forze internazionali potrebbero aiutare l'Ucraina e i suoi vicini.