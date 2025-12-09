Zelensky incontra Papa Leone XIV prima dei colloqui di pace con Meloni dell'Italia

HQ

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato Papa Leone XIV martedì mentre lavora a una controproposta per un piano di pace, a seguito del crollo di un'iniziativa sostenuta dagli Stati Uniti considerata favorevole alla Russia.

L'incontro si svolse nella residenza estiva del Pontefice a Castel Gandolfo. Zelensky sta cercando il sostegno europeo prima di presentare il suo piano rivisto agli Stati Uniti. Martedì più tardi, è previsto un incontro con la Primo Ministro italiano Giorgia Meloni.

Il piano statunitense, sostenuto da Donald Trump, avrebbe richiesto all'Ucraina di cedere territori significativi alla Russia, una condizione che Zelensky ha ripetutamente rifiutato. Zelensky ha sottolineato che l'Ucraina non ha alcun diritto legale o morale di cedere terre.

Papa Leone XIV ha ribadito il suo appello alla pace globale

Papa Leone XIV ha ribadito il suo appello alla pace globale, sollecitando unità e dialogo, mentre i leader europei, tra cui Emmanuel Macron della Francia, Friedrich Merz della Germania e Keir Starmer della Gran Bretagna, continuano a sostenere gli sforzi di Kiev e a cercare garanzie di sicurezza per prevenire future aggressioni russe.

Nel frattempo, il conflitto non mostra segni di attenuazione. Oggi, il Cremlino ha riferito di aver abbattuto 121 droni ucraini, inclusi 22 sopra la Crimea, e attacchi che hanno colpito città del nord ucraino come Sumy, causando interruzioni di corrente e continui interruzioni.