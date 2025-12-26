Zelensky incontrerà Trump domenica

HQ

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si recherà negli Stati Uniti per un incontro con il presidente Donald Trump domenica, mentre Washington continua a spingere per un possibile accordo di pace tra Kiev e Mosca. Zelensky afferma che la visita si concentrerà sulle garanzie di sicurezza ucraine e sulla ricostruzione, e descrive il piano di pace proposto in 20 punti come "pronto al 90%".

Il piano è una versione aggiornata di un documento precedente negoziato tra funzionari statunitensi e russi, anche se è stato ampiamente visto come favorevole alle richieste di Mosca. L'Ucraina cerca garanzie di sicurezza simili a quelle dell'impegno reciproco della NATO, ma resta incerto se la Russia accetterà tali condizioni.

Zelensky e Trump // Shutterstock

L'annuncio segue una recente ondata di diplomazia a Miami, dove l'inviato di Trump Steve Witkoff e Jared Kushner si sono incontrati separatamente con rappresentanti russi e ucraini. I funzionari statunitensi hanno definito le discussioni "costruttive", anche se Mosca ha mostrato poca disponibilità a scendere a compromessi sulle sue richieste territoriali, in particolare nella regione orientale del Donbas.

Zelensky ha detto che l'Ucraina considererebbe il ritiro delle "forze pesanti" da alcune parti del Donbas se la Russia rispecchiasse questa mossa come parte di un'iniziativa sostenuta dagli Stati Uniti per creare una "zona economica libera." Altri importanti punti di blocco includono il controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhia, che secondo Kiev dovrebbe essere gestita congiuntamente da Stati Uniti e Ucraina.