Zelensky incorrerà alle elezioni a maggio, riporta il FT

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si sta preparando a indire elezioni presidenziali e a un referendum per ratificare qualsiasi accordo di pace con la Russia il 15 maggio, secondo fonti ucraine ed europee. L'annuncio potrebbe arrivare il 24 febbraio, segnando i quattro anni dall'inizio dell'invasione su larga scala della Russia. La legge marziale attualmente vieta le elezioni in tempo di guerra, il che significa che il parlamento dovrebbe approvare urgenti cambiamenti legislativi a marzo per permettere il voto.

Gli Stati Uniti stanno spingendo per un cessate il fuoco questa primavera e considerano le elezioni come parte del quadro per concedere le garanzie di sicurezza che Kyiv sta cercando. Zelensky ha ripetutamente affermato che qualsiasi accordo di pace deve essere approvato tramite referendum, un processo che stima richiederebbe almeno 60 giorni di preparazione e una pausa dei combattimenti. Restano ostacoli importanti, tra cui rischi per la sicurezza in mezzo agli attacchi russi in corso, milioni di cittadini sfollati, centinaia di migliaia di soldati al fronte e circa il 20% del territorio ucraino sotto occupazione russa.

I colloqui mediati dagli Stati Uniti hanno già visto due round di negoziati negli Emirati Arabi Uniti, con un possibile terzo round previsto a Miami. Sebbene i negoziatori riportino progressi tecnici sui ritiri delle truppe e sui meccanismi di monitoraggio del cessate il fuoco, controversie chiave rimangono irrisolte. Questi includono il futuro di alcune parti della regione del Donbass, lo status della centrale nucleare di Zaporizhzhia, i limiti alle dimensioni delle forze armate ucraine e la possibile rinuncia di Kiev all'appartenenza alla NATO. Non è ancora stato raggiunto un accordo definitivo...