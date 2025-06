Zelensky lascia il G7 senza l'incontro con Trump o un nuovo impegno militare degli Stati Uniti

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha concluso la sua visita al vertice del G7 con un nuovo impegno di aiuti da parte del Canada ma senza un nuovo sostegno militare da parte degli Stati Uniti.



Dopo la conclusione del vertice, il primo ministro Mark Carney ha rilasciato una dichiarazione che riassume le deliberazioni: "I leader del G7 hanno espresso sostegno agli sforzi del presidente Trump per raggiungere una pace giusta e duratura in Ucraina", ha affermato.

"Hanno riconosciuto che l'Ucraina si è impegnata a un cessate il fuoco incondizionato e hanno convenuto che la Russia deve fare lo stesso. I leader del G7 sono risoluti nell'esplorare tutte le opzioni per massimizzare la pressione sulla Russia, comprese le sanzioni finanziarie".

Il presidente Donald Trump, che è partito in anticipo per affrontare le crescenti tensioni in Medio Oriente, non ha incontrato Zelensky, lasciando irrisolte le discussioni chiave. Zelensky ha osservato che la diplomazia sta vacillando e ha esortato i leader mondiali a fare pressione su Trump per un'azione più decisiva.