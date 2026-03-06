Zelensky promette l'aiuto dell'Ucraina agli Stati Uniti contro i droni iraniani

HQ

Il presidente Volodymyr Zelensky ha dichiarato giovedì che l'Ucraina fornirà assistenza agli Stati Uniti per contrastare i droni iraniani su richiesta americana. Teheran ha lanciato centinaia di droni contro obiettivi americani nei paesi vicini dopo l'inizio degli attacchi aerei statunitensi e israeliani contro l'Iran lo scorso fine settimana. L'esercito ucraino, temprato contro gli attacchi russi, ha sviluppato sistemi efficaci per abbattere i droni Shahed di progettazione iraniana.

Zelensky ha confermato sui social media che specialisti ucraini e le attrezzature necessarie saranno dispiegati in Medio Oriente nei prossimi giorni per proteggere le basi e il personale statunitense. L'assistenza mira a sfruttare l'esperienza acquisita dall'Ucraina in quattro anni di conflitto con la Russia, in particolare nell'intercettazione dei droni ampiamente utilizzati da Mosca.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump accolse con favore l'offerta, sottolineando che qualsiasi sostegno internazionale sarebbe stato accettato. Zelensky aveva precedentemente espresso preoccupazioni che la guerra con l'Iran potesse mettere a dura prova le forniture di armi all'Ucraina, inclusi i sistemi di difesa aerea Patriot fondamentali per la difesa contro i missili russi, e aveva accennato a possibili scambi di equipaggiamento con gli alleati mediorientali.

Come afferma Zelensky sui social media:

Abbiamo ricevuto una richiesta dagli Stati Uniti per un supporto specifico nella protezione contro gli "shahed" nella regione del Medio Oriente. Ho dato istruzioni per fornire i mezzi necessari e garantire la presenza di specialisti ucraini in grado di garantire la sicurezza necessaria. L'Ucraina aiuta i partner che garantiscono la nostra sicurezza e proteggono la vita del nostro popolo. Gloria all'Ucraina!