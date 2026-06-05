Zelensky propone un incontro faccia a faccia con Putin in una lettera aperta

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Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha convocato un incontro con il presidente russo Vladimir Putin, sperando di creare un cessate il fuoco duraturo prima che gli Stati Uniti rivolgano nuovamente la loro attenzione alla guerra in Europa. Mentre gli Stati Uniti continuano il loro conflitto con l'Iran, Zelensky ritiene che né l'Ucraina né la Russia dovrebbero aspettare che la superpotenza faciliti i colloqui.

"L'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un coinvolgimento diretto tra noi - e voi. Propongo un incontro," ha scritto Zelensky in una lettera aperta, ottenuta dalla BBC. Mosca ha confermato di aver ricevuto la lettera e c'è un'offerta per Zelensky di incontrare Putin nella capitale russa.

La dichiarazione di Zelensky non si tira indietro dal prendere in giro Putin, come ha scritto il leader ucraino "dopo 26 anni al potere, l'età comincia a farsi sentire" sul presidente russo. È difficile non vedere anche una lieve frecciatina agli Stati Uniti inserita nella lettera, dato che Zelensky osserva che il paese è "completamente concentrato sulla questione dell'Iran" e che "sarebbe sbagliato semplicemente aspettare che la guerra in Europa torni al centro della sua attenzione."

Putin ha dichiarato di essere disposto a raggiungere un accordo con l'Ucraina, ma prima vuole che Kyiv faccia compromessi. Poiché Zelensky è sempre saldo, sembra che la guerra continuerà, anche se entrambe le parti affermano che l'opzione per la pace è aperta.