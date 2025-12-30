Zelensky respinge l'accusa russa di attacco con droni alla residenza di Putin definendole "tipiche bugie russe"

HQ

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato la Russia di tentare di minare gli sforzi di pace in corso diffondendo quelle che ha definito "tipiche bugie russe", dopo che Mosca ha affermato di aver sventato un attacco con droni ucraini alla residenza di Vladimir Putin.

Tipiche bugie russe

Parlando dopo un incontro con il presidente statunitense Donald Trump in Florida, Zelensky ha liquidato l'accusa come una finzione volta a disturbare i colloqui diplomatici e giustificare ulteriori attacchi russi contro l'Ucraina. Ha avvertito che tali narrazioni venivano usate per preparare l'opinione pubblica a nuovi attacchi, anche contro edifici governativi a Kiev.

Il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, ha dichiarato che le difese aeree hanno intercettato dozzine di droni e ha suggerito che Mosca rivaluterà la sua posizione negoziale di conseguenza. Il Cremlino ha anche affermato che Putin aveva personalmente informato Trump dell'incidente presunto, una mossa che Kyiv vede come parte di una più ampia campagna informativa.

Attacco con droni ucraini alla residenza di Vladimir Putin

Zelensky ha detto che l'Ucraina prende di mira solo obiettivi militari legittimi e ha accusato Mosca di proiettare le proprie intenzioni su Kiev. Ha aggiunto che la Russia stava mostrando di non avere un reale interesse a porre fine alla guerra, nonostante le dichiarazioni pubbliche sulla pace.

Lo scambio avviene in un momento delicato nelle trattative mediate da Washington, con l'Ucraina che insiste che non cederà territori e che insiste per garanzie di sicurezza a lungo termine come condizione per qualsiasi accordo.