Zelensky ringrazia Trump per l'impegno a sostenere l'Ucraina Zelensky elogia il rinnovato aiuto agli armamenti e un coordinamento più forte.

HQ Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Lunedì, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso gratitudine al presidente degli Stati Uniti Donald Trump dopo il suo annuncio di nuove consegne di armi all'Ucraina. "È stata una conversazione molto buona. L'ho ringraziato per la sua disponibilità a sostenere l'Ucraina e a continuare a lavorare insieme per fermare le uccisioni e stabilire una pace duratura e giusta», ha scritto Volodymyr Zelensky sull'app di messaggistica Telegram.



"Abbiamo discusso del percorso verso la pace e di ciò che possiamo fare concretamente insieme per avvicinarla. Ciò include il rafforzamento della difesa aerea dell'Ucraina, la produzione congiunta e l'approvvigionamento di armi da difesa in collaborazione con l'Europa", ha scritto Zelensky su X. "E, naturalmente, sanzioni contro la Russia e coloro che la aiutano", ha aggiunto Zelensky. In sintesi, Zelensky ha sottolineato gli sforzi per rafforzare le difese aeree e imporre sanzioni alla Russia e ai suoi alleati. A tal fine, i leader hanno convenuto di mantenere una stretta comunicazione. WASHINGTON - 28 febbraio 2025: il presidente Donald Trump dà il benvenuto al presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy alla Casa Bianca per firmare un accordo che concede agli Stati Uniti l'accesso ai minerali rari dell'Ucraina // Shutterstock