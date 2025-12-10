Zelensky segnala la prontezza per le elezioni di guerra dopo che Trump mette in discussione la democrazia ucraina

HQ

Zelensky ha dichiarato martedì di essere pronto a tenere le elezioni entro tre mesi, opponendosi dopo che Trump ha suggerito che l'Ucraina si stesse allontanando dalla democrazia. "Questa è una domanda per il popolo ucraino, non per altri stati," Zelensky ha detto, aggiungendo che esplorerà opzioni per un voto date le preoccupazioni internazionali.

Zelensky ha detto che l'Ucraina potrebbe organizzare elezioni tra 60 e 90 giorni se gli Stati Uniti e i partner europei contribuiranno a garantire la sicurezza in tempo di guerra. Sotto la legge marziale, le elezioni sono attualmente proibite, e persino i parlamentari dell'opposizione sostengono che tenerne una ora sarebbe pericoloso e politicamente destabilizzante: "Aiuterebbe solo il nemico."

Restano sfide importanti

Il leader ucraino osserva che permangono importanti sfide, tra cui come permettere al voto di soldati, cittadini sfollati e persone sotto occupazione. Ha chiesto al parlamento di proporre soluzioni legali e alleati di consigliare su logistica e protezione.

Zelensky ha parlato durante il ritorno da un tour diplomatico mentre Washington aumenta la pressione per i progressi nei colloqui di pace. Ha detto che l'Ucraina intende organizzare presto un incontro di alto livello con gli Stati Uniti ed è disposta a considerare un cessate il fuoco energetico se la Russia acconsenterà.