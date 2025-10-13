Gamereactor

Zelensky segnala le conquiste ucraine nel sud di Zaporizhzhia

"Lì, le nostre forze sono avanzate. Oggi più di 3 km."

HQ

"In questo momento, le unità ucraine stanno continuando le nostre azioni di controffensiva vicino a Dobropillia, ma anche in altri settori. In particolare nella regione di Zaporizhzhia vicino a Orikhiv. Lì, le nostre forze sono avanzate. Oggi più di 3 km". Queste le ultime parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L'annuncio è arrivato durante un discorso video notturno, in cui ha evidenziato i continui progressi in più settori del fronte. Nel frattempo, la Russia ha affermato che le sue forze hanno colpito le posizioni ucraine nell'area, poiché entrambe le parti hanno rilasciato aggiornamenti contrastanti sulle battaglie in corso lungo la linea del fronte. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!

23-APR-2022 Conferenza stampa di Volodymyr Zelenskyy, il presidente dell'Ucraina, durante la guerra russo-ucraina alla stazione della metropolitana di Kiev per proteggersi dagli attacchi aerei. Kiev, Ucraina // Shutterstock

