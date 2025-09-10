Zelensky sospetta che la violazione della Polonia da parte dei droni russi sia stata intenzionale

HQ

La violazione dei droni russi nei confronti della Polonia sta facendo notizia oggi. Ora, Zelensky avverte che queste incursioni sembrano deliberate, segnalando una grave escalation lungo il confine. È un dato di fatto, durante la notte, le forze ucraine hanno segnalato dozzine di droni che attraversavano la Bielorussia e l'Ucraina occidentale, con la Polonia che ha ricevuto allarmi tempestivi, come confermato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Naturalmente, se vuoi controllare le sue parole esatte, puoi farlo tramite il post qui sotto o tramite il seguente link. Go!