Zelensky visita la città bombardata in prima linea di Kherson

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che Zelensky ha visitato la città in prima linea di Kherson, a pochi chilometri dalle posizioni russe oltre il fiume Dnipro. La città continua ad affrontare continui bombardamenti e crescenti attacchi di droni, che la rendono una delle aree più pericolose lungo il fronte meridionale.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha pubblicato una foto di se stesso all'ingresso della città accanto al grande cartello di Kherson, insieme a un video che segna il terzo anniversario del ritiro della Russia dalla città nel 2022. Nel suo discorso, ha detto che l'Ucraina sta preparando decisioni volte a rafforzare le difese della città.

Rafforzare le difese di Kherson

Durante la sua visita, Zelensky ha detto che incontrerà le autorità locali e i leader militari per discutere le misure di protezione per Kherson. La città continua a lottare con la crescente minaccia di piccoli droni d'attacco russi che prendono di mira aree residenziali e infrastrutture critiche.

Kherson rimane un simbolo di resistenza per l'Ucraina e la visita di Zelensky sottolinea gli sforzi del Paese per rafforzare la sicurezza e mantenere il morale in mezzo ai continui attacchi delle forze russe dall'altra parte del fiume.