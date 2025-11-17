Zelensky visita la Francia per concludere accordi sulla difesa aerea e sugli aerei da guerra

HQ

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky arriva a Parigi lunedì per finalizzare gli accordi con la Francia su sistemi di difesa aerea, aerei da guerra e missili. La visita arriva mentre gli attacchi russi con droni e missili si sono intensificati e Mosca riporta progressi nel sud-est di Zaporizhzhia. Zelensky definisce gli accordi storici, con l'obiettivo di rafforzare le capacità di combattimento a lungo termine dell'Ucraina.

Si prevede che le discussioni includano caccia Rafale prodotti da Dassault, nuove batterie missilistiche SAMP/T e sistemi anti-drone. Alcune attrezzature potrebbero provenire da stock francesi esistenti, mentre la maggior parte sosterrebbe l'obiettivo dell'Ucraina di espandere la propria flotta aerea a 250 velivoli, inclusi gli F-16 statunitensi e i jet Gripen svedesi. Macron sottolinea che la Francia vuole mettere la propria esperienza nell'industria armistica al servizio della difesa ucraina.

La visita prevede anche un incontro con aziende di droni francesi e ucraine per esplorare la collaborazione in sistemi senza equipaggio, evidenziando una strategia più ampia volta a rafforzare le capacità di difesa ad alta tecnologia dell'Ucraina. Si prevede che Zelensky firmerà lettere di intenti e contratti più tardi lunedì, anche se i dettagli sui finanziamenti restano poco chiari.