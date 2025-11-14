Zelensky visita le truppe vicino a Zaporizhzhia

HQ

Il presidente Volodymyr Zelensky ha visitato le truppe ucraine vicino al fronte sud-orientale, avvertendo che le linee devono essere rafforzate dopo che la Russia ha ottenuto graduali guadagni in scontri sempre più intensi. Vicino al villaggio di Orikhiv, Zelensky ha descritto la situazione come "una delle più difficili", sottolineando la necessità di difendere la città strategica di Zaporizhzhia.

Durante la sua visita, Zelensky ha consegnato medaglie ai soldati, ha discusso le esigenze di personale e attrezzature e ha deposto fiori per le truppe cadute. Ha sottolineato che il mantenimento di Zaporizhzhia è la chiave per proteggere le altre posizioni ucraine, sottolineando l'importanza della città per entrambe le parti.

Carenza di manodopera e guadagni tattici

Gli analisti affermano che la limitata forza lavoro dell'Ucraina ha permesso alle forze russe di avanzare tatticamente intorno agli insediamenti sud-orientali come Huliapole e Velyka Novosilka. Mentre l'offensiva principale della Russia rimane a est, vicino a Pokrovsk, la pressione sud-orientale potrebbe rischiare di isolare le unità ucraine e avanzare verso Zaporizhzhia. I comandanti ucraini stanno attivamente ridistribuendo le forze per contrastare queste mosse.

Nel frattempo, l'Ucraina ha colpito obiettivi energetici e militari russi durante la notte, tra cui un terminal petrolifero nella Crimea occupata e un deposito a Zaporizhzhia, utilizzando armi come il nuovo missile da crociera lanciato da terra Flamingo. Queste operazioni mirano a interrompere le entrate russe e indebolire le capacità di prima linea, dopo un periodo in cui gli scioperi e la manutenzione hanno temporaneamente tagliato il 20% della capacità di raffinazione della Russia.