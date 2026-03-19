Zelensky visita Madrid e Sanchez dice "nessuno ci farà dimenticare ciò che sta succedendo in Ucraina"

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Nel mezzo della guerra in Iran, c'è il rischio di perdere di vista l'altra guerra. Pedro Sanchez vuole assicurarsi che ciò non accada. Mercoledì, il Primo Ministro spagnolo ha accolto Volodymyr Zelensky a Madrid e ha pronunciato le parole che l'Ucraina voleva sentire:

"Non possiamo negare che la crisi in Medio Oriente monopolizzi la conversazione e proprio per questo motivo voglio dire al governo ucraino che nulla e nessuno ci farà dimenticare ciò che sta accadendo in Ucraina", afferma Pedro Sanchez, primo ministro spagnolo. "Manterremo il nostro sostegno al popolo ucraino con la stessa intensità."

La visita produsse più di semplici parole. Spagna e Ucraina hanno firmato accordi di coproduzione che coprono droni, radar e missili. Zelensky ha inoltre incontrato Sener Aerospace and Defence, un gruppo di ingegneri spagnolo, per formalizzare la cooperazione nella produzione di missili e difesa aerea, ed esplorare un potenziale progetto congiunto sui droni a lungo raggio. I partner ucraini in tali accordi sono Fire Point, Luch e Radionix.

"Abbiamo discusso delle capacità produttive e del rafforzamento della difesa aerea ucraina", afferma Volodymyr Zelensky, presidente ucraino. "Rafforzare la difesa aerea e proteggere vite sono le nostre massime priorità."

L'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia è ora al suo quinto anno. La guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran è alla sua terza settimana. Entrambi sono irrisolti, e ai governi europei viene chiesto di mantenere la loro attenzione e i loro bilanci in entrambi contemporaneamente.

Su questo fronte, Zelensky ha sfruttato la visita a Madrid per sostenere la sua causa sul prestito di 90 miliardi di euro di cui i leader europei discuteranno a Bruxelles giovedì. L'Ungheria ha bloccato l'accordo, ma Zelensky ha detto di credere che la maggior parte dell'Europa comprenda che l'ostruzione sia ingiustificata. "Non c'è alternativa ai 90 miliardi," ha detto. Zelensky incontrò anche il re Filippo VI di Spagna: