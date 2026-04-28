Zelenskyy accusa Israele di legittimare il saccheggio russo

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Ricevere beni rubati è illegale ovunque, ma a volte coinvolge individui ignari che acquistano inconsapevolmente beni rubati tramite piattaforme come eBay. Tuttavia, ciò non impedisce a Israele, con uno dei servizi di intelligence più sofisticati al mondo, di acquistare beni rubati dalla Russia.

Questa è l'opinione del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, che ha scritto su X che un'altra nave carica di grano rubato dall'Ucraina sta attualmente scaricando il suo carico in uno dei porti israeliani:

"Questo non è - e non può essere - un'attività legittima. Le autorità israeliane non possono ignorare quali navi arrivano nei porti del paese e quale carico trasportano."

Questo comportamento della Russia, sostiene, costituisce saccheggio sistematico, e sottolinea che, secondo la legge israeliana, si tratta di un atto illegale:

"La Russia sta sistematicamente sequestrando il grano su terre ucraine temporaneamente occupate e organizzandone l'esportazione tramite individui legati agli occupanti. Tali schemi violano le leggi dello Stato di Israele stesso."

Israele non ha ancora commentato la questione, ma l'Ucraina sta lavorando a un pacchetto di sanzioni per punire chiunque tragga profitto dal commercio di grano rubato. Zelenskyy conclude il suo post osservando che l'Ucraina ha contribuito alla stabilità in Medio Oriente e si aspetta rispetto reciproco:

"L'Ucraina conta sulla partnership e sul rispetto reciproco con ogni Stato. Stiamo davvero lavorando per rafforzare la sicurezza, in particolare nella regione del Medio Oriente. Ci aspettiamo che le autorità israeliane rispettino l'Ucraina e si astengano da azioni che minano le nostre relazioni bilaterali."