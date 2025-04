Zelensky chiede giustizia per 183.000 crimini di guerra commessi dalla Russia

HQ

Le ultime notizie su Russia e Ucraina . Il presidente Volodymyr Zelensky ha chiesto che la Russia sia ritenuta responsabile di oltre 183.000 crimini di guerra documentati commessi dall'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca nel 2022.

Parlando in occasione del terzo anniversario del ritiro della Russia da Bucha, Zelensky ha chiesto giustizia per prevenire ulteriori atrocità, sottolineando le indagini in corso su esecuzioni, stupri e torture commesse dalle forze russe nella regione.

Mentre l'Ucraina sta conducendo la maggior parte di queste indagini a livello locale, la CPI ha anche avviato casi di alto profilo. Nonostante alcune battute d'arresto, tra cui i tagli ai finanziamenti esteri che incidono sugli sforzi di responsabilità, l'Ucraina rimane risoluta nel suo perseguimento della giustizia.