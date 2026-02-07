Zendaya e Robert Pattinson si sposano al primo sguardo completo su The Drama

HQ

Tra un paio di mesi, la casa di produzione A24 presenterà in anteprima la sua prossima attesa commedia romantica. Conosciuto come The Drama, questo film è complesso e esplora come Robert Pattinson e Zendaya si innamorino follemente, pur superando anche una confessione piuttosto cruda da parte di quest'ultima che sembra aver scosso le fondamenta su cui era costruita la loro relazione.

Dopo essersi rivelati i loro segreti più oscuri e inquietanti, il personaggio di Zendaya, Emma Harwood, condivide alcune informazioni che forse avrebbero dovuto rimanere sepolte. Questo porta a un processo di fidanzamento complicato, poiché la coppia, principalmente Charlie Thompson interpretata da Pattinson, cerca di superare la scioccante ammissione.

The Drama aspetta la prima al cinema dal 3 aprile e, con il film scritto e diretto da Kristoffer Borgli di Dream Scenario, puoi anche vedere il trailer qui sotto.