Zendaya si sta nascondendo dopo un programma fitto nel 2026

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The Drama, Euphoria Stagione 3, Dune: Parte Tre, L'Odissea, Spider-Man: Brand-New Day, potenzialmente anche Avengers: Doomsday. Zendaya ha davanti a sé un anno molto impegnativo e, anche se ha già girato tutti questi progetti, i tour stampa saranno probabilmente incredibilmente pieni di dettagli. Non sorprende che, dopo tutto questo, la stella scomparirà per un po'.

Lo ha rivelato in una recente intervista a Fandango, dicendo che spera che i fan non si stufi di lei, perché presto saranno senza di lei. "Spero solo che quest'anno non vi stufiate di me perché vi dico una cosa — sparo per un po'. Dovrò nascondermi solo per un po'," disse.

Non sappiamo quanto durerà quel "po'", ma il 29enne è stato impegnato e impegnato per tutti gli anni 2020, offrendo interpretazioni costantemente solide sia in grandi blockbuster che in film più piccoli. Potrebbe essere un lusso che pochi possono permettersi, dire che semplicemente non lavorerai per un po', ma quando hai fatto tanti film quanto Zendaya, probabilmente hai un po' di soldi in eccesso se decidi che è il momento di una pausa.

Quindi, forse aspettatevi che il 2027 sia un anno senza grandi uscite di Zendaya, dato che l'attrice cerca di ripartire dopo un 2026 intenso.