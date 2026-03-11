Zenimax ha richiesto un nuovissimo marchio registrato Quake

HQ

Innumerevoli voci hanno suggerito in passato che id Software stia, in una certa misura, lavorando a una rinascita di Quake. Sebbene la scala esatta del progetto o il tipo di gioco rimangano sconosciuti, ora abbiamo i primi segnali concreti di vita che confermano questi rapporti.

Come segnalato da Timur222 tramite X, ZeniMax - la società madre di id Software - ha registrato un nuovo marchio per Quake. Questo certamente non è qualcosa che un'azienda fa a meno che non intenda rilasciare qualcosa in una forma o nell'altra.

Fondamentalmente, non si tratta solo di un rinnovo di un marchio esistente, ma di uno completamente nuovo. Questo suggerisce che potrebbe essere adattato in futuro per includere un sottotitolo, proprio come è successo con Quake Champions.