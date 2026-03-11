Zenimax ha richiesto un nuovissimo marchio registrato Quake
Forse presto verrà fatto un annuncio più formale?
Innumerevoli voci hanno suggerito in passato che id Software stia, in una certa misura, lavorando a una rinascita di Quake. Sebbene la scala esatta del progetto o il tipo di gioco rimangano sconosciuti, ora abbiamo i primi segnali concreti di vita che confermano questi rapporti.
Come segnalato da Timur222 tramite X, ZeniMax - la società madre di id Software - ha registrato un nuovo marchio per Quake. Questo certamente non è qualcosa che un'azienda fa a meno che non intenda rilasciare qualcosa in una forma o nell'altra.
Fondamentalmente, non si tratta solo di un rinnovo di un marchio esistente, ma di uno completamente nuovo. Questo suggerisce che potrebbe essere adattato in futuro per includere un sottotitolo, proprio come è successo con Quake Champions.