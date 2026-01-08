ZeniMax illustra cosa aspettarsi da The Elder Scrolls Online nel 2026

HQ

ZeniMax ha pubblicato la roadmap 2026 per The Elder Scrolls Online e ha rivelato cosa arriverà nel gioco durante l'anno. La roadmap elimina il formato precedente, il che significa che inizia con Season Zero in primavera e poi si espande includendo Season One e Season Two in estate e autunno, portandoci di nuovo in inverno.

Poiché il gioco ha recentemente abbandonato il suo stile più tradizionale di grandi aggiornamenti annuali per adottare un modello stagionale più frequente, sono previsti molti aspetti per l'anno a venire, ma come indicato nella roadmap, non sono state fornite date date precise poiché le cose potrebbero cambiare.

Per Season Zero in primavera, aspettati un aggiornamento Classes & Combat che influenzi la classe Dragonknight e le linee di abilità Two-Handed Weapon. Oltre a questo, ci sarà un nuovo evento di gruppo The Night Market, un nuovo battle pass a tema Tamriel Tomes, nuove ricompense guadagnabili a The Gold Coast Bazaar, un sistema di progressione PvP, nuove opzioni di difficoltà Overland e diversi elementi di espansione introdotti nel gioco base, tra cui Orsinium, Thieves Guild, Dark Brotherhood, Imperial City, e altro ancora.

Tra Season Zero e One ci sarà un altro aggiornamento Classes & Combat che mira al Werewolf e aggiunge un aggiornamento e aggiornamento visivo e di bilanciamento.

Poi arriva Season One in estate. Questo aggiungerà nuove storie e missioni ai Thieves Guild e Sheogorath, introdurrà il sistema Sage's Vault, aggiungerà eventi mondiali cooperati a più fasi, porterà l'evento High Seas of Tamriel in-game, aggiungerà la prova Crimson Veldt, e poi concluderà con un altro aggiornamento Classes & Combat focalizzato sulla classe Warden.

Infine, in autunno, abbiamo Season Two. Questo inizierà con un aggiornamento Classes & Combat rivolto alla classe Sorcerer seguito da The Night Market Returns evento di gruppo, Moon Hunter Keep e March of Sacrifices dungeon in solitaria, nuovi eventi mondiali su larga scala in Skyrim e l'aggiunta di Greymoor al gioco base.

Dai un'occhiata alla roadmap completa qui sotto.