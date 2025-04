ZeniMax svela il primo capitolo del futuro senza espansioni di The Elder Scrolls Online

HQ

ZeniMax Online Studios Qualche tempo fa ha annunciato che avrebbe eliminato il formato di espansione annuale di The Elder Scrolls Online a favore di un approccio più stagionale, il tutto nel tentativo di fornire ai fan e ai giocatori un flusso di contenuti più costante durante tutto l'anno, invece di una grande quantità di contenuti in estate e poi una quantità a cascata durante il resto dell'anno. Ora sappiamo come sarà, poiché il "Content Pass 2025" è stato rivelato e afferma che il gioco renderà omaggio ai suoi inizi.

Attenendosi alla cadenza di rilascio di giugno, TESO debutterà Seasons of the Worm Cult - Part 1, che riprenderà e continuerà una storia iniziata quando l'MMO è stato lanciato originariamente nel 2014. Includerà una nuova zona da esplorare e un'altra trama da seguire, e per quanto riguarda ciò che possiamo aspettarci, ci viene detto:

"Divisa dal misterioso Muro che si Contorce, l'isola del Solstizio è assediata dal temuto Culto del Verme. Per la prima volta nella storia del gioco, la saga di Seasons of the Worm Cult continua una storia iniziata nel gioco base di ESO, anche se i giocatori non hanno bisogno di aver completato la storia originale del gioco per divertirsi.

Seasons of the Worm Cult - Part 1 prenderà il via su PC/Mac il 2 giugno e poi sarà seguito dalle edizioni console il 18 giugno, continuando la configurazione di rilascio scaglionato per i contenuti TESO. Farà parte del 2025 Content Pass, che include anche il pacchetto di dungeon Fallen Banners che è ora disponibile, il Writhing Wall Event che è previsto per il Q3 di quest'anno e promette un "evento di gioco che cambia il mondo" e che debutterà più o meno nello stesso periodo del pacchetto di dungeon Feast of Shadows, più il Seasons of the Worm Cult - Part 2 quando debutta nel Q4 e offre un'espansione della zona e il finale della storia.

Parlando di cos'altro i fan possono aspettarsi da TESO quest'anno, il Writhing Wall Event promette quanto segue:

"A dividere il Solstizio a metà è il Muro che si Contorce, una gigantesca barriera magica che il Culto del Verme usa per nascondere e proteggere le proprie attività nella parte orientale dell'isola. In un'altra novità di ESO, il Muro che si contorce sarà al centro di un evento di gioco collaborativo che cambierà il mondo entro la fine dell'anno, in cui i giocatori dovranno allearsi per assaltare la barriera, sfondare dall'altra parte e aprire la porta a Seasons of the Worm Cult Part 2.

I pacchetti di dungeon offriranno "due dungeon PvE unici per quattro giocatori, completi di trame, sfide, risultati e ricompense". Oltre a questo, possiamo aspettarci che il contenuto estivo venga lanciato insieme a Update 46, che introduce un "nuovo sistema di sottoclassi che consentirà ai giocatori di sostituire fino a due delle tre linee di abilità di classe del loro personaggio con quelle delle altre sei classi, " e Hero's Return, che è "progettato per i giocatori che non giocano a ESO da un po' di tempo, questo sistema servirà come aggiornamento perfetto per facilitare i giocatori a tornare senza problemi nel mondo di Tamriel".

