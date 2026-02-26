Zeta Division torna a essere competitivo Apex Legends

HQ

Apex Legends ha sviluppato un legame enorme con il Giappone, principalmente perché negli ultimi anni il Campionato Mondiale annuale e massiccio si è svolto nella città di Sapporo, una decisione che continuerà a riflettersi per molti anni a venire.

A tal fine, è naturale che una delle più grandi organizzazioni esports del Giappone abbia una presenza nel settore, forse guadagnandosi anche un posto ai Campionati Mondiali nel proprio paese all'inizio di ogni anno.

Zeta Division ha annunciato il suo ritorno al competitivo Apex Legends, tutto firmando un nuovo roster che include alcuni nomi veterani. Per prima cosa, dopo aver fatto parte della formazione di Fnatic, Yuga "YukaF" Horie si unirà alla squadra come capitano, supportato sia da "Mike" che da Satoki "satuki" Sugatani, per un roster tutto giapponese.

La squadra gareggerà nella divisione APAC North per il livello competitivo Apex Legends, con la sua prima partita prevista per questo fine settimana, sabato 28 febbraio.