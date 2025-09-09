Zidane sta già lavorando privatamente come prossimo allenatore della Francia

HQ

Non è negoziabile che Didier Deschamps lascerà la nazionale francese dopo la Coppa del Mondo 2025. Ha guidato la squadra per quasi 15 anni, ha vinto la Coppa del Mondo 2018, la Nations League 2021, ha raggiunto la finale di UEFA Euro 2016 e un'altra finale di Coppa del Mondo nel 2022. Il suo curriculum non potrebbe essere migliore per qualsiasi manager, ma l'ha presa come una decisione personale, "devi sapere quando fermarti".

E mentre nulla sarà annunciato prima di un anno, per evitare distrazioni, è quasi scontato tra tutti in Francia che il suo successore sarà Zinedine Zidane. L'allenatore francese, vincitore della storica trilogia di titoli di Champions League con il Real Madrid tra il 2016 e il 2018, è senza lavoro dal 2021, aspettando pazientemente la sua occasione per prendere il comando dei 'Bleus', compresa la delusione per il rinnovo del contratto di Deschamps nel 2022.

Ma il suo momento sta per arrivare, secondo un rapporto de L'Équipe, suggerendo che è solo questione di tempo e che Zidan si sta già preparando per il ruolo, studiando le partite e chiedendo consigli a Laurent Blanc, allenatore della Francia dal 2010 al 2012.

Il rapporto del quotidiano francese (via As) dice anche che il sogno di Kylian Mbappé è quello di essere allenato da Zidane...