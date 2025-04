ZiMAD e Dots.eco collaborano per promuovere la conservazione della natura

HQ

Lo sviluppatore di giochi per dispositivi mobili ZiMAD ha annunciato una nuova collaborazione con Dots.eco, incentrata sulla protezione e il sostegno delle riserve naturali in tutto il mondo. Per fare ciò, attraverso il gioco di puzzle per dispositivi mobili Art of Puzzles, combineranno l'intrattenimento creativo, proponendo enigmi da risolvere, con una causa significativa, e invitando i giocatori di tutto il mondo a far parte della conservazione degli ambienti naturali. A tal fine, il titolo mobile ha lanciato una collezione speciale di puzzle del Mese della Terra. Man mano che i giocatori avanzano, contribuiscono alla conservazione degli habitat naturali incontaminati.

"Abbiamo sempre creduto nel potere dei giochi di ispirare un vero cambiamento", ha dichiarato Dmitry Bobrov, CEO di ZiMAD. "Con questa partnership, offriamo alla comunità Art of Puzzles nuovi puzzle ricchi e coinvolgenti, supportando direttamente le riserve naturali. È la combinazione perfetta di divertimento e responsabilità".

"Noi di Dots.eco vogliamo sfruttare la gioia del gioco per avere un impatto significativo", ha dichiarato Daniel Madrid, co-fondatore e CEO di Dots.eco. " Siamo entusiasti di unire nuovamente le forze con ZiMAD, ogni puzzle è un passo verso la conservazione dell'habitat.

Per giocare alla nuova collezione è sufficiente scaricare il gioco sul tuo dispositivo, completare la collezione per sostenere la conservazione della fauna selvatica e sbloccare la ricompensa finale per il completamento dei livelli.

ZiMAD, Dots.eco e noi stessi ti incoraggiamo a provare il gioco per sostenere una causa che coinvolge tutti noi nel nostro pianeta.