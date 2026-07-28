Zinedine Zidane ha rifiutato offerte di lavoro per anni, e ora è confermato come nuovo allenatore in Francia

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Zinedine Zidane è stato ufficialmente confermato come nuovo allenatore della Francia, annunciato dalla Federazione Francese di Calcio durante una conferenza stampa martedì mattina. Si presumeva ampiamente che avrebbe accettato il ruolo a quel punto, dato che stava aspettando il pensionamento di Didier Deschamps e aveva rifiutato offerte di lavoro altrove, come ha spiegato:

"Per quattro o cinque anni ho ricevuto offerte per allenare un club e le ho rifiutate tutte per la nazionale francese. Era l'unica cosa che volevo fare. Lo sapevo fin da bambino, ho iniziato nelle categorie giovanili, ho attraversato tutte le fasi fino a raggiungere la nazionale maggiore", ha detto Zidane. "L'ho detto spesso: non c'è niente di più grande della nazionale francese. Quindi è una gioia e ovviamente una grande fonte di orgoglio diventare l'allenatore di questa nazionale francese", ha detto Zidane firmando un contratto che durerà fino alle qualificazioni ai Mondiali 2030.

I rapporti dicono che Zidane ha portato uno staff di 25 membri composto da specialisti di primo piano e guadagnerà 300.000 € all'anno, secondo AS. Sarà il suo primo incarico da allenatore dopo che la sua seconda esperienza al Real Madrid è terminata nel 2021; il club spagnolo è stato l'unico che ha allenato. Lui stesso è campione della Coppa del Mondo e ha ricevuto il Pallone d'Oro nel 1998.