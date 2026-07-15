Zinedine Zidane pronto a sostituire Deschamps dopo la fine dei Mondiali

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La Spagna sorprese la Francia ai Mondiali con una vittoria netta per 2-0, e con essa finì l'era di Didier Deschamps alla guida dei Bleus. È finita in modo triste, ma Deschamps se ne va con una grande eredità: da quando è diventato allenatore nel 2012, la Francia ha vinto il suo secondo titolo di Coppa del Mondo nel 2018, ha raggiunto la finale nel 2022 e ha raggiunto tre semifinali di Coppa del Mondo. Infatti, è diventato l'allenatore con il maggior numero di partite ai Mondiali: 26 nel 2014, 2018, 2022 e 2026.

Francia e Deschamps non hanno vinto nessuna UEFA Euro, perdendo la finale del 2016 contro il Portogallo, ma hanno vinto la prima edizione della Nations League nel 2021. Con esperienza anche a Marsiglia, Juventus e Monaco, Deschamps ha deciso di prendersi una pausa e Zinedine Zidane è pronto a prendere il suo posto.

Secondo Fabrizio Romano, la Federazione Francese di Calcio invierà i documenti formali a Zidane dopo la fine dei Mondiali questo fine settimana, affermando che Zidane non ha considerato altri incarichi negli ultimi otto mesi, dopo che gli era stato promesso il ruolo quando Deschamps ha annunciato che si sarebbe dimesso dopo il Mondiale 2026.

Zidane, campione del Mondo nel 1998, ha avuto esperienza da allenatore solo in due esperienze al Real Madrid tra il 2016 e il 2018 e tra il 2019 e il 2021, vincendo più titoli tra cui tre di fila in Champions League.