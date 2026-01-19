Zoe Saldaña è ora ufficialmente l'attrice con il maggior incasso di tutti i tempi

HQ

Che sia verde o blu, se Zoe Saldaña è nel tuo film, probabilmente significa oro al botteghino per te. Dopo aver recitato in numerosi franchise ad alto reddito, da Avatar a Marvel, fino ad alcune prime apparizioni nel primo film di Pirati dei Caraibi e in Star Trek di J.J. Abrams, i film di Saldaña hanno incassato oltre 15,46 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Durante il fine settimana, Saldaña ha realizzato un breve video per celebrare questo traguardo, che è stato ripreso da CultureCrave. Nel video, ha ringraziato i registi James Cameron, James Gunn, i fratelli Russo e JJ Abrams. Ha anche detto di sperare che la prossima a battere il record sia un'altra donna, dato che prima di diventare l'attrice con il maggior incasso, Scarlett Johansson deteneva la corona.

Dovremo vedere fin dove Saldaña riuscirà a portare il suo record, dato che 15,46 miliardi di dollari sono sicuramente tanti, ma potrebbero essere raggiunti se qualche attore o attrice riuscisse a ottenere dei grandi successi. Senza Gamorra all'orizzonte, e con il futuro di Avatar apparentemente incerto, potremmo vedere Saldaña legata a un'altra grande saga per mantenere il suo primo posto. O forse no, perché anche se è bello essere un grande incassino al botteghino, forse non c'è molto desiderio di recitare solo per guadagnare di più.