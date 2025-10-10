Zoe Saldaña rivela che James Cameron sta prendendo in considerazione un documentario sul making of Avatar

HQ

Anche se abbiamo visto clip di attori nelle loro performance di motion-capture, non abbiamo mai avuto un lungo tuffo dietro le quinte nel processo di creazione di Avatar. La situazione potrebbe presto cambiare, dato che l'attrice Zoe Saldaña ha rivelato che James Cameron sta prendendo in considerazione un documentario che descrive la realizzazione di Pandora.

Parlando con Alicia Keys per The Beyond Noise, a Saldaña è stato chiesto come funziona il processo di motion capture. "Sono entusiasta che James Cameron stia prendendo in considerazione un documentario sulla realizzazione diAvatar ", ha detto. "Finalmente ci dà la possibilità di spiegare, in modo meticoloso, perché la performance capture è la forma di recitazione più potente".

Dall'apprendimento di una lingua all'allenamento del tiro con l'arco e alla capacità di trattenere il respiro per minuti alla volta, Saldaña ha rivelato che possono volerci fino a sette anni tra un filmAvatar e l'altro, ma che è contenta per il "sacrificio" della performance.

Non c'è alcun ETA sul documentario Avatar in questo momento. Poiché è solo una considerazione, potrebbe non arrivare prima di alcuni anni, ma si spera che fornisca una visione come nessun'altra di come il motion capture che vediamo prende vita.