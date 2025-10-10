Zombie Spear sembra inarrestabile nel teaser della stagione 3 di Genndy Tartakovsky's Primal

Genndy Tartakovsky's Primal è tornato, come confermato dal primo teaser trailer della prossima Stagione 3. Sapevamo che avremmo avuto una terza stagione già nel 2023 quando è stata confermata da Adult Swim, ma non ci rifaremo gli occhi con questa nuova stagione fino a quasi tre anni dopo, nel gennaio 2026.

Come è stato confermato alla fine della seconda stagione, quando la trama di Fang e Spear si è conclusa, la terza stagione e le stagioni successive seguiranno un approccio antologico. Tuttavia, sembra che il nostro personaggio principale di Spear sarà molto presente, poiché il Neanderthal è ora una macchina di rabbia zombificata che causa il caos nel mondo caotico della preistoria di Tartakovsky.

Anche se il teaser trailer dura poco meno di un minuto, abbiamo un sacco di sangue animato e violenza per mantenere il nostro clamore mentre ci dirigiamo verso la data della premiere della terza stagione. Inoltre, sembra che Spear metta le mani su un enorme dinosauro volante, il che significa che può diffondere la distruzione ancora di più.