Zombieland 3 potrebbe finalmente diventare realtà

Ruben Fleischer, che attualmente sta promuovendo Now You See Me: Now You Don't, ovviamente non ha dimenticato Zombieland, e l'ultima volta che abbiamo visto Tallahassee, Columbus, Wichita e Little Rock è stato in Zombieland: Double Tap del 2019. Se Fleischer riuscirà a fare a modo suo, ci sarà un terzo film, e lui sa anche quando vuole che accada.

In una recente intervista con Deadline, ha parlato un po' di Now You See Me: Now You Don't ma anche della sua carriera nel suo complesso finora, e ha rivelato di avere un piano per un terzo film:

"Spero che faremo uno Zombieland 3 nel 2029. Stiamo iniziando a parlarne perché il primo è stato nel 2009, e poi abbiamo fatto il secondo nel 2019, e abbiamo lasciato tutto dicendo: "Ci vediamo tra 10 anni". Questo sta arrivando ora, e quindi stiamo iniziando a capirlo, quindi spero che si risolva. Poi, ho alcune cose che non vedono l'ora di andare, quindi vedremo quale verrà prima".

Resta da vedere se Fleischer otterrà ciò che vuole, e nessun terzo film è stato confermato da nessuna parte al momento in cui scriviamo.