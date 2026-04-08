Zoolander sta combinando un pasticcio Clair Obscur: Expedition 33 in un nuovo video

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Come tutti sappiamo, ci sono molti modi per diventare virali e, purtroppo, un numero allarmante di questi è davvero terribile da fare. Alcuni, però, sono più divertenti e di gusto di altri. Il creatore eli_handle_b.wav appartiene a quest'ultimo gruppo e ha trovato una nicchia tutta sua: inserire personaggi iconici di film e TV in giochi dove assolutamente non appartengono, e riescono a rendere tutto sorprendentemente naturale. Abbiamo già visto di tutto, da Mr. Bean in Hitman ad Austin Powers in Cyberpunk 2077 (e spesso il piantagrane residente di The Office, Michael Scott, nel mezzo di sbagliamenti e fraintendimenti), e ora è il momento di un altro cameo completamente assurdo.

Questa volta, non è altri che Derek Zoolander ad imbattersi in Clair Obscur: Expedition 33, il grande successo dello scorso anno che ha vinto praticamente tutti i premi immaginabili. Come tutti sappiamo, Zoolander ha circa tre neuroni e una posa nel suo arsenale, il che lo rende esattamente fuori posto e esilarantemente divertente come si può immaginare.

Dai un'occhiata al video qui sotto e assicurati di vedere il resto del lavoro del canale se vuoi vedere altri eroi cinematografici che sicuramente non appartengono ai giochi in cui finiscono.