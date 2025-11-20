Zoopunk appare in Xbox Partner Preview con un trailer di gameplay esteso

L'evento Xbox Partner Preview è in pieno svolgimento e serve come luogo per mettere in luce e mostrare molti titoli promettenti e in arrivo che verranno lanciati sulla famiglia di dispositivi Xbox (e oltre). A tal fine, un gioco che è apparso è TiGames ' Zoopunk, che è il prequel di F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch e offre un intenso gameplay action-RPG.

Durante lo show, abbiamo potuto vedere un trailer di gameplay esteso che anticipava alcune scene d'azione e anche i momenti della storia di Zoopunk. Per chi non conoscesse questo gioco, una breve sinossi spiega quanto segue:

"Ambientato decenni prima degli eventi di F.I.S.T., Zoopunk espande l'amato universo di Animal Punk, raccontando le turbolente origini di Torch City, una metropoli animale sull'orlo della rivoluzione. I fan che conoscono F.I.S.T. riconosceranno alcuni dettagli familiari ma nuovi, offrendo sia nostalgia che scoperta mentre esplorano questa nuova storia vibrante."

Zoopunk offrirà una manciata di personaggi giocabili con stili di gioco unici. Un esempio è Braton the Rhino, considerato un "combattente potente" e che polarizza Rayton the Rabbit, un personaggio "agile e veloce", più vicino a Trixie the Chipmunk, un protagonista "agile e preciso ".

Puoi vedere tutti e tre i personaggi in azione nel trailer di gameplay qui sotto, e per quanto riguarda quando verrà lanciato Zoopunk, non sono state ancora condivise informazioni sulla data di uscita, anche se sappiamo che arriverà su PC e console.