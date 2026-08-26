Zoopunk mostrato in un nuovo trailer spettacolare

Zoopunk è stato annunciato a novembre durante un'anteprima Xbox Partner, ma è stato nuovamente mostrato durante l'Opening Night Live di martedì sera, offrendoci uno sguardo migliore del suo gameplay ricco di azione, racchiuso in un pacchetto stranamente carino.

Nell'avventura, interpreteremo i ruoli di Rayton il Coniglio (descritto come uno specialista veloce in mischia), Braton il Rinoceronte (un combattente pesante e molto potente) e Trixie lo Scoiattolo (che richiede un po' più di gioco tattico ma ha molti asso nella manica). Ovviamente, c'è anche l'opzione di giocare in cooperativa con gli amici.

Dai un'occhiata al trailer spettacolare appena rilasciato dallo sviluppatore TiGames qui sotto. Zoopunk non ha ancora una data di uscita, ma sta iniziando a sembrare piuttosto rifinita. Arriverà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series S/X.

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