Zootropolis 2 arriverà su Disney+ già la prossima settimana

L'anno scorso, il botteghino è stato dominato da pochi titoli. In modo piuttosto sorprendente rispetto a ciò a cui siamo abituati dalla fine della pandemia, quattro film hanno superato il traguardo del miliardo di dollari, con un altro molto vicino a raggiungere l'impresa. Sebbene Lilo & Stitch fosse un successo, così come Avatar: Fuoco e Cenere, le storie più importanti ruotavano attorno ai giganti animati di Ne Zha 2 (2,26 miliardi di dollari) e Zootropolis 2 (1,86 miliardi di dollari).

Quest'ultimo è diventato il nono film con il maggior incasso di sempre nei cinema e il progetto animato Disney di maggior successo di sempre, superando il recente successo di Inside Out 2 (1,69 miliardi di dollari). Pochi si aspettavano che Zootropolis 2, o Zootopia 2 a seconda della regione in cui vivi, fosse un successo così grande, ma dimostra che Disney continua a essere il colosso del botteghino contro cui tutti gli altri si mettono in confronto.

Il motivo per cui stiamo ancora una volta mettendo in evidenza questo successo è che ora Disney è pronta a dare a Zootropolis 2 il suo debutto in streaming. Già la prossima settimana, l'11 marzo, il sequel animato arriverà su Disney+, il che significa che potrai guardare il film comodamente da casa tua come parte del modello di abbonamento esistente.

