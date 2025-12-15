Zootropolis 2 è ufficialmente il film di Hollywood con il maggior incasso di quest'anno

HQ

È lunedì mattina: sai cosa significa. Abbiamo un nuovo weekend da rivedere mentre diamo un'occhiata ai vincitori e ai vincenti del botteghino. Con Avatar: Fire & Ash all'ormai per il prossimo weekend, questa potrebbe essere stata l'ultima occasione per altri film di guadagnare soldi significativi, ma Zootropolis 2 ha colto l'occasione per le corna.

Secondo gli ultimi dati di Box Office Mojo, Zootropolis 2 ha accumulato la cifra impressionante di 1,136 miliardi di dollari al botteghino globale, spinti enormemente dal pubblico non americano, che finora ha dato al sequel animato quasi 900 milioni di dollari. Poco più di 500 milioni di dollari di quella cifra provengono dalla Cina. Anche se questo potrebbe non essere sufficiente a superare la bestia di Ne Zha 2, è comunque un'impresa impressionante.

Altrove, vediamo Five Nights at Freddy's 2 continuare ad andare bene. Nonostante sia un film horror uscito a Natale, il sequel di FNAF ha incassato complessivamente 173 milioni di dollari in due fine settimana. Anche Wicked: For Good continua a salire, guadagnando 467 milioni di dollari in totale dopo un piccolo impulso rispetto allo scorso weekend.

Tuttavia, con il debutto del terzo film di Avatar questo fine settimana, dovremo vedere quanto si riempiranno le sale per il terzo film di James Cameron. La magia di Pandora riuscirà a colpire di nuovo il pubblico come crack, e avremo un altro successo da 2 miliardi di dollari tra le mani?