Zootropolis 2 ha un mega weekend di apertura, il più grande debutto mondiale per un film d'animazione fino ad oggi

Nonostante ci sia stato un po' deludente, è evidente che c'è stato un enorme interesse da parte dei fan di tutto il mondo per di più dalla serie Zootropolis, dato che il sequel è arrivato con un clamore enorme lo scorso fine settimana.

Secondo The Hollywood Reporter, Zootropolis 2 ha appena concluso il suo weekend di apertura con un assurdo totale di 556 milioni di dollari in vendite di biglietti al botteghino. Questo basta a renderlo uno dei 10 film più importanti del 2025 e, oltre a questo, ha anche appena battuto il record per il più grande weekend di apertura globale di sempre per un film d'animazione, con ben 400 milioni di dollari provenienti da fuori dagli Stati Uniti.

Anche se si potrebbe pensare a Ne Zha 2 come punto di confronto, vale la pena notare che questo film ha generato a malapena entrate in un mercato globale, e ha incassato praticamente tutti i suoi quasi 2 miliardi di dollari nel mercato interno in Cina. Zootropolis 2 è stato un po' il contrario, perché nonostante fosse il weekend del Ringraziamento nel mercato interno degli Stati Uniti, l'interesse per il film sembra provenire dall'estero.

Hai già visto Zootropolis 2 ?