Zootropolis 2 (Zootopia 2 )

Quasi dieci anni dopo l'uscita del primo Zootropolis nel 2016 (o Zootopia, a seconda del mercato), siamo finalmente tornati in questa città abitata da mammiferi di ogni tipo, dimensione e dieta, incontrando l'amata Juddy Hopps e Nick Wilde, due dei migliori protagonisti dei recenti film d'animazione Disney. In effetti, si potrebbe sostenere con forza che Zootropolis sia il miglior e più iconico film d'animazione Disney (escludendo Pixar) dell'ultimo decennio (e quindi di questo quarto di secolo), forse solo dietro a Frozen.

Purtroppo, come è spesso accaduto con i sequel Disney (e continua ad accadere con Frozen 2, Moana 2 o Mufasa molto di recente), questo secondo capitolo è significativamente inferiore al primo, privo dell'inventiva dell'originale: tutte le sue virtù si ripetono dal primo film eppure risultano inferiori, meno originali e divertenti.

Nonostante siano passati più di nove anni tra un film e l'altro, Zootropolis 2 si svolge quasi subito dopo la fine del primo film, con Hopps e Wilde che fanno squadra nella polizia, ma ancora come esordienti. Dopo aver scoperto una profonda cospirazione che minacciava di scuotere i pilastri fondamentali della città nel primo film, la coniglietta idealista Juddy ha fame di salvare di nuovo la città, ma la volpe Wilde, con un atteggiamento più rilassato, la avverte che non tutto sarà una grande avventura.

Naturalmente, per avere un film più grande del primo, finiranno per trovare una cospirazione ancora più profonda che minaccia ancora una volta i pilastri centrali della città. Che mesi estenuanti vivere a Zootropolis...

Zootropolis 2 può essere più grande, ma non è più intelligente. I temi del film e la morale sembrano troppo simili per distinguersi da soli, ma non sono presentati e sviluppati altrettanto bene. È bello che il film presenti una "razza" diversa (per così dire, i rettili) che viveva insieme agli altri animali ma che fu costretta all'esilio e cancellata dalla storia, ma questa è Disney, quindi non aspettatevi che scavino a fondo e osassero commentare il genocidio palestinese.

Quello di cui questo film parla soprattutto è accogliere e abbracciare le nostre differenze, cosa che si esprime nel quadro più ampio (il conflitto mammiferi-rettili) ma anche nel rapporto tra Hopps e Wilde e nelle loro personalità sorprendentemente diverse. L'amicizia più bella e platonica della Disney viene messa alla prova... Onestamente, non quanto avrebbero potuto, quindi il grande terzo atto emotivo sembra un po' piatto.

La chimica tra i due protagonisti, interpretati da Ginnifer Goodwin e Jason Bateman, è ancora una volta ciò che spinge il film e lo mantiene a galla anche nelle parti meno interessanti. I nuovi personaggi, principalmente un serpente interpretato da Ke Huy Quan e un castoro interpretato da Fortune Feimster, non sono molto divertenti, e i colpi di scena sono prevedibili, a volte anche rispecchiando quelli del primo film, ma con il vero cattivo molto meno memorabile.

Zootropolis 2 (o Zootopia 2 ) è comunque un film divertente e divertente, pieno di umorismo slapstick con animali che forse non ti faranno ridere a crepapelle, ma ti faranno sorridere per tutto il tempo. Tuttavia, sono rimasto deluso dal fatto che, dopo nove anni, ciò che abbiamo ottenuto sia praticamente una ripetizione degli stessi elementi. Le nuove aggiunte al cast non risultano affatto carismatiche come Hopps e Wilde, la cui relazione rimane al centro del sequel.

Ma pur apprezzando le cose che vogliono fare con i due protagonisti e la lezione che vogliono insegnarci sull'amicizia, sembra che abbiano avuto un po' paura di mettere davvero alla prova la loro amicizia in modo davvero significativo per dare più peso alla riconciliazione finale, il che alla fine sembra un'opportunità sprecata. Zootopia è un altro sequel Disney conservatore che fa abbastanza per intrattenere, ma si gioca troppo in modo sicuro per sorprendere.