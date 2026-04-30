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Dicono che un nome breve e conciso sia un punto di forza; C'è un certo peso in tutto questo, capisci. Sto pensando a giochi come Doom o Heretic, o Ignition. Sono titoli che richiamano subito in mente un tema o un'atmosfera particolare. Nel genere shoot 'em up, invece, i nomi sono spesso incomprensibili o addirittutto insensati. Spesso giochi brillanti, ma chi sceglie davvero di chiamare il proprio gioco Drainus - volontariamente?! ZPF segue questa orgogliosa tradizione di denominazione incomprensibile ed è uno sparatutto spaziale davvero ben realizzato e accogliente dal sapore retrò dagli sviluppatori che ci avevano precedentemente dato - ehm - Super XYX...

ZPF è il risultato di un progetto Kickstarter di successo ed è quindi disponibile su cartuccia Mega Drive, anche se è disponibile anche in formati più moderni. Il nostro editor appassionato di Sega, Jonas, è in realtà il fiero proprietario della splendida edizione Mega Drive, ma io ho dovuto accontentarmi di Steam. Quello che otteniamo sono una manciata di livelli con vari temi, come un'ambientazione urbana futuristica, una foresta rigogliosa e incantata, e un castello medievale. Se c'è qualche tipo di storia in sottofondo, me la sono completamente persa, ma ciò che è più difficile da non notare sono tutte le prelibatezze visive che il gioco sparge generosamente in tutto il tempo. Stiamo parlando di pixel a 16 bit davvero belli che riempiono lo schermo in una cascata di colori. La palette di colori è vivace, sgargiante e decisamente anni '90, e non vorrei che fosse diversamente.

Ciò che manca al gioco in termini di tema coeso, lo compensa dieci volte con pura creatività, dato che i livelli risultano completamente unici e hanno una propria identità visiva. Un problema che spesso accompagna la grafica a 16 bit più dettagliata è che la chiarezza e la leggibilità diventano un po' confuse. C'è semplicemente così tanto disordine visivo sullo schermo contemporaneamente che il fuoco nemico a volte si perde negli sfondi a scorrimento parallasse e muori - a volte in modi frustranti. La chiarezza visiva è qualcosa che tengo molto nei miei sparatutto, e non ci si abitua mai del tutto, anche se diventa più facile man mano che passi tempo con il gioco.

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Ci sono tre diverse navi tra cui scegliere, e almeno due di esse seguono il modello di sparo ampio o in modo più mirato e potente. La terza variante è orientata al combattimento ravvicinato e offre uno stile di gioco completamente diverso. Qui devi avvicinarti ai nemici per colpirli, il che è ovviamente rischioso ma anche molto gratificante una volta che ci prendi la mano. Ogni nave ha anche un attacco speciale con bombe. Personalmente, ho trovato che la nave con i colpi a schiera si adattasse meglio a me, mentre non sono mai riuscito a prendere confidenza con la nave più orientata al corpo a corpo.

Come la maggior parte degli sparatutto, ZPF può essere completato in circa un'ora. Ma il valore di rigiocabilità qui è alto, perché ogni livello ha segreti nascosti e per accedere al finale definitivo devi trovarli tutti! I soldi che guadagni colpendo i nemici possono essere spesi tra un livello e l'altro. Un'aggiunta divertente, dove puoi rendere la tua nave più potente, ottenere indizi sui segreti o semplicemente aumentare il moltiplicatore di punteggio per raggiungere la cima della classifica dei punteggi più alti.

Quindi, per riassumere, dove ci porta tutto questo? Beh, ZPF è sicuramente uno sparatutto che vale la pena dare un'occhiata più da vicino. Tecnicamente parlando, è molto impressionante, e se fosse stato rilasciato su Mega Drive durante l'epoca d'oro della console, probabilmente lo avremmo menzionato nello stesso respiro di classici come Galenancer, Thunder Force e Truxton. Fa quasi tutto correttamente e fallisce solo perché a volte succede un po' troppo sullo schermo contemporaneamente, e il fatto che gli ambienti estremamente vari del gioco non gli diano davvero un senso di coesione. Ma con il suo soddisfacente sistema di potenziamento e un livello di difficoltà altamente personalizzabile, è un must per ogni appassionato di sparatutto.

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