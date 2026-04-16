ZPF esce oggi per PC, Switch e Xbox - e abbiamo un trailer di lancio da mostrarti

Il Mega Drive è probabilmente la piattaforma retrò con la community più vivace al momento, in gran parte grazie a strumenti di sviluppo eccellenti. Di conseguenza, ci sono molti giochi disponibili, e uno dei migliori usciti di recente è lo sparatutto del 2025 ZPG.

Offre un'azione classica nello stesso stile di Thunder Force IV e Gley Lancer (o, peraltro, di Gradius e R-Type). Ora, lo sviluppatore Mega Cat Studios ha annunciato che più persone potranno provare il gioco, e dicono che sarà uscito oggi per PC, Switch e Xbox. Promettono che "questa versione non è solo un semplice porting, ma una traduzione pixel perfetta del caos a 16 bit per cui il gioco è noto."

Questo significa che non ci saranno pixel allungati; Invece, otteniamo fotogrammi selezionabili:

"La pixel art non dovrebbe mai essere allungata. Per mantenere il rapporto d'aspetto originale arcade sfruttando al massimo il monitor, abbiamo incluso due frame display personalizzati unici. Questi aiutano a far risaltare davvero l'estetica "Future Metal Fantasy" senza compromettere il gameplay a scala intera."

Dai un'occhiata al trailer qui sotto per questo shoot 'em up veloce e alla moda. Abbiamo effettivamente la versione Mega Drive e possiamo confermare che è un titolo davvero divertente che ti dà quella sensazione di "solo un'altra volta" quando appare la schermata Game Over.