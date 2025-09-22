ZugZwang è un'evoluzione degli scacchi che è stata "realizzata in circa 10 settimane per un progetto scolastico"

Nell'ambito della nostra copertura di IFA 2025, abbiamo avuto l'opportunità di parlare con un gruppo di sviluppatori di giochi, tra cui un team di studenti che sta cercando di evolvere la formula collaudata degli scacchi. Questo sta accadendo nel prossimo progetto ZugZwang, che è rozzamente descritto come ciò che otterresti se incrociassi gli scacchi con un endless runner.

Con un team così giovane e ambizioso dietro al gioco, lo sviluppatore Yunus Krüger di S4G School for Games ha spiegato come è nato ZugZwang.

"Abbiamo realizzato questo gioco in circa 10 settimane per un progetto scolastico, e vogliamo fare un po' di sfida, non come un normale gioco per PC. In realtà vogliamo rilasciare anche su Google Play e fare tutte le cose, non so, di ritorno, quello che devi fare per andare sul mercato, fare cose".

Per quanto riguarda il modo in cui ZugZwang suona, Krüger ha spiegato la premessa e come funziona.

"È come gli scacchi, ma abbinato a un sistema di corridori infiniti. Quindi hai le figure degli scacchi e loro camminano automaticamente. E devi scorrere le tessere per non morire. E sì, è l'accelerazione nel tempo. Questo è il gioco".

Sviluppare un gioco e studiare non è un'impresa da poco, e abbiamo chiesto a Krüger come lui e il resto del team riescono a bilanciare questa esigenza.

"Quindi per lo più siamo 9 persone in tutto. E la pianificazione richiede molto lavoro in questo tipo di progetto, e abbiamo avuto come la pre-produzione, che è stata come pianificare tutto, l'idea. Avevamo diversi giochi tra cui scegliere, e coordinare tutto questo con Scrum, ad esempio, come la gestione dei progetti, la gestione dei progetti era la difficoltà, immagino. E poi avere date di uscita, che sono scolpite nella pietra, e dobbiamo abbinare ciò che è possibile e ciò che è la priorità più alta, e ciò che otterrà il massimo dal gioco in questo momento".

Per ulteriori informazioni su ZugZwang, dai un'occhiata all'intervista completa di IFA 2025 qui sotto.