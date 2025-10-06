Zverev battuto da Rinderknech negli ottavi di finale del Masters di Shanghai

HQ

Alexander Zverev è stato eliminato dal Masters di Shanghai agli ottavi di finale, sconfitto ancora una volta dal francese Arthur Rinderknech. È la seconda vittoria per il francese contro il numero 3 del mondo, terminata 4-6, 6-3, 6-2, dopo la partita di Wimbledon all'inizio di quest'anno, dove Zverev è stato eliminato al primo turno.

Zverev, finalista agli Australian Open di quest'anno, ha vinto il suo 24° titolo quest'anno a Monaco di Baviera, ma ha abbassato notevolmente il suo livello rispetto agli anni passati. Nel frattempo, Rinderknech sta ancora migliorando quello che è già il suo miglior anno di sempre in termini di vittorie, 23 vittorie. Passa dal numero 54 al numero 49 del mondo e potrebbe ancora salire ulteriormente se riuscisse a battere Jiri Lechecka agli ottavi di finale di domani.

"Credo di essere un po' fortunato contro di lui e di poter giocare il mio miglior tennis. Ho bisogno di giocare il mio miglior tennis per battere un ragazzo come Sascha, numero 3 da molti anni, un giocatore così costante e un ottimo giocatore. Sono molto felice", ha detto, che ha ottenuto la sua prima vittoria in top 5 contro Zverev a Wimbledon.