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Zverev si toglie la maglia dopo la seconda vittoria consecutiva in cinque set agli US Open

Alexander Zverev ha sconfitto Quentin Halys in quattro ore e mezza.

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Alexander Zverev non sta vivendo uno US Open facile: è al terzo turno, ma ha già giocato cinque set e quasi dieci ore nei primi due turni. Dopo una partita epica contro Lorenzo Sonego martedì, terminata all'1:55 di notte, la seconda partita del Grande Slam più lunga della sua carriera, lui e il francese Quentin Halys hanno chiuso alle 2:15 di venerdì a Flushing Meadows, chiudendo 6-4, 4-6, 7-6(3), 6-7(3), 6-3.

Questa volta, Zverev ammise "la sua prestazione è stata piuttosto pessima, ad essere onesto, ma ho vinto, ed è la cosa più importante". La partita durò quattro ore e 33 minuti, quando finì si tolse la maglietta. "Per questo vado in palestra. Per questo vado in pista e mi alleno, per riuscire a uscire sopra questi momenti difficili quando non giochi al meglio, quando non colpisci vincenti a destra e a manca, semplicemente superando questi incontri. "

Zverev affronterà prossimamente il cileno Alejandro Tabilo, che Zverev domina 2-0, inclusa una partita al primo turno degli US Open lo scorso anno. Il suo corpo resisterà alla settimana e mezza rimasta del Grande Slam dopo la stanchezza di due match consecutivi da cinque set?

Zverev si toglie la maglia dopo la seconda vittoria consecutiva in cinque set agli US Open
Victor Velter / ShutterStock

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