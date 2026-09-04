Zverev si toglie la maglia dopo la seconda vittoria consecutiva in cinque set agli US Open

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Alexander Zverev non sta vivendo uno US Open facile: è al terzo turno, ma ha già giocato cinque set e quasi dieci ore nei primi due turni. Dopo una partita epica contro Lorenzo Sonego martedì, terminata all'1:55 di notte, la seconda partita del Grande Slam più lunga della sua carriera, lui e il francese Quentin Halys hanno chiuso alle 2:15 di venerdì a Flushing Meadows, chiudendo 6-4, 4-6, 7-6(3), 6-7(3), 6-3.

Questa volta, Zverev ammise "la sua prestazione è stata piuttosto pessima, ad essere onesto, ma ho vinto, ed è la cosa più importante". La partita durò quattro ore e 33 minuti, quando finì si tolse la maglietta. "Per questo vado in palestra. Per questo vado in pista e mi alleno, per riuscire a uscire sopra questi momenti difficili quando non giochi al meglio, quando non colpisci vincenti a destra e a manca, semplicemente superando questi incontri. "

Zverev affronterà prossimamente il cileno Alejandro Tabilo, che Zverev domina 2-0, inclusa una partita al primo turno degli US Open lo scorso anno. Il suo corpo resisterà alla settimana e mezza rimasta del Grande Slam dopo la stanchezza di due match consecutivi da cinque set?