Zwaard rivela la demo prevista per l'inizio del 2026 in un nuovo trailer

Al Convergence Games Showcase di stasera, Beleef Studios e Top Hat Studios Inc. hanno svelato un nuovo trailer di Zwaard, la nuova avventura d'azione pixelata che si concentra sulla creazione della lama perfetta per sopravvivere al mondo.

Nel breve trailer, diamo un altro sguardo al mondo pixelato creato da Beleef Studios. I resti dell'umanità sono rimasti in un mondo distrutto e devi navigare tra le rovine per capire le origini del disastro che ha paralizzato il mondo.

Personalizzando la tua spada per adattarla al tuo stile di gioco e ai tuoi gusti, puoi affrontare le creature mutate che popolano il mondo con una varietà di strategie. Se vuoi giocare tu stesso a Zwaard, puoi dare un'occhiata all'inizio del prossimo anno in una demo su Steam.