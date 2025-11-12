Alien: Earth destinato a continuare in una seconda stagione

HQ

Non sarebbe del tutto vero dire che Noah Hawley e la sua serie Alien: Earth sono stati un successo immediato. Dopo un paio di primi episodi promettenti e alti ascolti da parte dei media, molti fan di Alien sembravano essere completamente delusi dal resto della serie, esprimendo le loro lamentele ad alta voce sui social media (la valutazione degli utenti su Rotten Tomatoes è del 66%).

Tuttavia, la Disney sembra essere molto soddisfatta del risultato, e Deadline riporta ora che ci sarà una seconda stagione della serie, scrivendo che "il nuovo accordo complessivo di Hawley è valutato a nove cifre". La produzione si sposterà dalla Thailandia all'Inghilterra e le riprese dovrebbero iniziare già nel 2026. Sembra quindi probabile che torneremo nel mondo della Terra Aliena nel 2027.

Partiamo dal presupposto che la stragrande maggioranza degli attori tornerà ai rispettivi ruoli, e ovviamente se ne aggiungeranno di nuovi. Torneremo quando ne sapremo di più.

