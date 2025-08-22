Alien: Earth premiere raggiunge 9,2 milioni di visualizzazioni

HQ

La nuova serie di punta di FX e Disney è stata lanciata con il botto, poiché i nuovi numeri rivelano che il primo episodio di Alien: Earth è stato visto 9,2 milioni di volte nei suoi primi sei giorni. Un successo clamoroso, che lo mette sullo stesso piano dei principali show Marvel e Star Wars. Per fare un confronto, Agatha All Along ha ottenuto 9,3 milioni di visualizzazioni durante la sua prima settimana, mentre The Acolyte ha raggiunto 11,1 milioni in soli cinque giorni. Questo fa ben sperare per il futuro - e per le cinque stagioni previste, a condizione che il numero di spettatori rimanga stabile.

Per chi se lo fosse perso, la serie è creata da Noah Hawley e si svolge nell'anno 2120, all'interno dell'universo di Alien - ambientato poco prima degli eventi del primissimo film del 1979. Qui, la Terra è controllata da potenti corporazioni, dove sintetici, cyborg e ora ibridi coesistono con gli umani. Sydney Chandler interpreta Wendy, il primo ibrido creato, che insieme a un gruppo di altri esseri sintetici incontra una terrificante forma di vita tirata fuori dagli angoli più oscuri dello spazio.

Allora, cosa ne pensi di Alien: Earth finora?