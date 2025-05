HQ

Paul Feig è senza dubbio terribilmente deluso dalla lite che si è creata tra Blake Lively e Justin Baldoni sul filmIt Ends With Us. Poiché il conflitto è degenerato e sarà presto risolto attraverso un processo, anche la commercializzazione del film di grande attualitàAnother Simple Favor ha subito un duro colpo, con gli attori principali che si vedono a malapena in compagnia l'uno dell'altro. Another Simple Favor è un sequel del thriller del 2018 A Simple Favor, che ha avuto un lungo e tortuoso viaggio dall'ideazione alla sua prima, ma ora è qui.

Anna Kendrick è la più grande risorsa del film.

Sono passati sette anni da quando Stephanie, interpretata da Anna Kendrick, ha incastrato Emily Nelson, interpretata da Blake Lively, per aver ucciso suo padre, sua sorella gemella e tentato di uccidere suo marito, e persino lei. Emily è ora dietro le sbarre e Stephanie ha pubblicato un libro, The Faceless Blonde, che descrive come Emily sia finita in prigione ma durante una lettura di un libro, Emily appare improvvisamente e ci dice che è stata rilasciata e che si sta sposando in Italia. La sorpresa più grande è che vuole che Stephanie sia la sua damigella d'onore.

Another Simple Favor fa di tutto per sorprendere costantemente lo spettatore e introdurre nuovi personaggi che rendono il dramma ancora più complesso. Quando si verifica un omicidio poco prima del matrimonio, tutto indica che Emily è colpevole, e immediatamente inizia un gioco del gatto e del topo tra lei e Stephanie. Come l'originale, il personaggio di Lively è ancora troppo esagerato e non sembra mai credibile. Penso piuttosto che sembri un disperato tentativo di Feig di apparire misterioso e controllante. Ma dopo un po' diventa quasi parodico e senza dire troppo sulle sorprese del film, per me non sono sorprendenti. Another Simple Favor riutilizza troppo del suo predecessore e quindi raramente sembra originale o eccitante.

La trama diventa troppo sfocata a causa dei personaggi appena introdotti.

Il momento clou assoluto del film è la chimica tra Kendrick e Lively, che oscilla tra il giocoso e il minaccioso in un modo che fa sembrare i dialoghi molto ben scritti. Sfortunatamente, la sceneggiatura è appesantita da un paio di personaggi appena introdotti che sembrano tutti pallidi e dimenticabili, non ultimo365 l'attore Michele Morrone, che è chiaramente il peggiore nel ruolo del futuro marito di Emily, e che fa anche parte della mafia italiana qui. Si potrebbero difendere diverse parti del film di Feig come consapevoli e sicure, a volte funziona, ma troppo spesso l'aspetto comico cade completamente piatto e la storia diventa sia poco interessante che difficile da prendere sul serio. Dal momento che i personaggi principali sono ben scritti, è triste che i loro ruoli siano quasi decimati a ruoli secondari verso la fine.

Poiché l'atmosfera tra Kendrick e Lively oggi sembra piuttosto fredda, la probabilità di un terzo film sembra piuttosto scarsa, anche se il finale pone le basi per ulteriori omicidi e intrighi. Da parte mia, Another Simple Favor sembra un sequel totalmente inutile che in realtà non offre nulla di nuovo. Non ero completamente convinto nemmeno del predecessore, ma almeno sembrava relativamente spoglio, concentrandosi sui due personaggi principali, mentre il sequel mescola questo concetto mentre cerca di interpretare Agatha Christie allo stesso tempo. Il risultato è un thriller molto insoddisfacente che non avrebbe mai dovuto vedere la luce del giorno.

